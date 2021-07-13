Siirt’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

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Siirt’te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt ŞirvanTillo yol ayrımında meydana geldi. İdris Ç. yönetimindeki 56 BB 376 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sabri Y. yönetimindeki 33 CME 23 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma, 112 acil servis ve Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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