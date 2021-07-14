Siirt’te minibüs devrildi: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyü yakınlarında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.