Siirt'te serinlemek için suya giren genç akıntıya kapıldı

Siirt'te serinlemek için Botan Çayı'na giden Hüseyin Baykara (15) akıntıya kapılarak kayboldu.
Edinilen bilgilere göre, dün merkeze bağlı Meydandere köyünde ikamet eden Baykara, serinlemek için köy yakınındaki çaya girdi. Bir müddet sonra akıntıya kapılan Baykara gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine Siirt İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Akıntıya kapılan Baykara'nın bulunması için su altında dalgıç ekipleri, su üstünde de botlarla arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.