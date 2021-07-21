Siirt'te serinlemek için suya giren gencin cansız bedeni bulundu

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Siirt'te serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda akıntıya kapılan gencin cansız bedeni bulundu.

Merkeze bağlı Meydandere köyünde yaşayan Hüseyin Baykara (15), dün serinlemek için köy yakınındaki çaya girdi. Bir müddet sonra akıntıya kapılan Baykara gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Siirt İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, AFAD, sağlık ve il dışından gönderilen dalgıç ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çabaları sonucu Baykara'nın cansız bedeni suya girdiği bölgenin ilerisinde su altında bulundu. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan Baykara'nın cenazesi ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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