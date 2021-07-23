Siirt TSO Başkan Kuzu’dan vatandaşlara 'aşı olun' çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt TSO Başkan Kuzu’dan vatandaşlara 'aşı olun' çağrısı

İHA

Siirt TSO Başkan Kuzu’dan vatandaşlara 'aşı olun' çağrısı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, korona virüse karşı vatandaşları tedbirlere uymaya ve aşı yaptırmaya davet etti.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınıyla uzun süredir mücadele edildiğini belirtilen Başkan Kuzu, milyonlarca insanın hastalandığı ve dört milyonu aşkın insanın hayatını kaybettiği salgının seyrinin aşının bulunması sonrası düşüşe geçtiğini ve herkesi aşı olmaya davet ettiğini dile getirdi. STSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, “Aşının vaka sayılarına olan olumlu etkilerini hem dünyada hem de ülkemizde görmekteyiz. Ülkemizde başlatılan aşı seferberliği neticesinde ülke genelinde birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 64.5 milyona yakın kişi aşı oldu. Ülke genelinde birinci doz aşı oranı yüzde 63’lere ulaşırken ne yazık ki ilimizde aşı oranı istenilen seviyede değil. Dün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıkladığı haftalık vaka sayısında Siirt’in 471,57 ile Türkiye'de 1. olduğunu açıklamasının ardından aşı olmayan vatandaşların mutlaka aşılarını yaparak kendilerini ve sevdiklerini korumasını gerekiyor. İlimizde her bir vatandaşın aşıya erişimini kolaylaştırmak için Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastaneler, aile hekimlikleri, mobil araçlar ve stantlarda aşı olma imkanı sağlandı. Dünya genelinde birçok ülke aşıya erişim sağlayamaz iken, özellikle ilimizde aşı konusunda vatandaşlarımızın aşı olmaktan imtina etmesi salgın ile mücadeleyi zorlaştırıyor. Unutulmama ki hiç kimse kendisini tek başına bu salgından koruyamaz. Hepimiz birbirimizi korumaya yardım etmeliyiz. Ne kadar çok kişi aşı olursa, özgürlüğümüzün de o kadar çok artacağının bilincinde olmalıyız. Vaka sayısında önceki dönemlere rağmen büyük ölçüde düşüş olmasına rağmen, son günlerde ilimizde yeniden büyük bir artış görülmeye başlandığı görmekteyiz. Bu yüzden herkesin daha dikkatli davranması gerekiyor. Çünkü salgının seyri hem ekonomik hem de sosyal hayatımızı derinden etkiliyor. Yeniden kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için aşı konusunda duyarlı olmalıyız. Pandemi nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren ve zaman zaman tam kapanma ile karşı karşıya kalan şehrimizin yeniden o günleri yaşamaması, ekonomik çarklarımızın sürekli olarak dönmesi ve bir tek canımızı bile salgında kaybetmememiz konusunda aşı önemli bir yere sahiptir. Vatandaşlarımızı aşı olamaya davet ediyoruz. Yeni bir dalga ve varyant ile karşılaşmamak, yeniden evlerimize kapanmamak ve işlerimizin devam etmesini sağlamak için aşı olalım. Maske, mesafe, temizlik kuralına uymadığımız ve aşılama çalışmalarına katılmadığımız sürece salgının olumsuz etkilerini yaşamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı tedbirlere uymaya ve aşı olmaya davet ediyorum'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt polisi uyuşturucuya karşı 240 kişiyi bilgilendirdi
YEREL HABERLER Siirt polisi uyuşturucuya karşı 240 kişiyi ...
Siirt’te 21 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt’te 21 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Siirt'te serinlemek için suya giren gencin cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Siirt'te serinlemek için suya giren gencin cansız ...
Siirt'te serinlemek için suya giren genç akıntıya kapıldı
YEREL HABERLER Siirt'te serinlemek için suya giren genç akıntıya ...