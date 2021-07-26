Siirt’te eroin maddesi ele geçirildi

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Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir kişide yapılan aramada eroin maddesi ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlilerince kent merkezi Hami Efendi Caddesinde şüphe üzerinde durdurulan 1 kişide yapılan aramada 2 fişek halinde eroin maddesi ele geçirildi. Şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

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