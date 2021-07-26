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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın metruk bir binada uyuşturucu sakladığı bilgisi alınarak, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ekiplerce, yapılan çalışmada Cumhuriyet Caddesi ile Sakıp Beyko Caddesi kesişiminde bulunan metruk binada E.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde sakladığı bilgisi alındı. Operasyona katılan Ilgar isimli narkotik madde arama köpeği ile yapılan kontrollerde metruk binada 4 fişek toz esrar maddesi ve 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi.

E.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.

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