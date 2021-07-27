Siirt'te evinde uyuşturucu yakalanan kadın gözaltına alındı

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Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kadın şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 5 fişek metamfetamin maddesi ve 1 fişek eroin maddesi ele gerildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlilerince kent merkezi Ülkü Mahallesi 703. Sokak'ta D.A. isimli kadına ait yapılan ev aramasında 5 fişek metamfetamin maddesi ve 1 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

Şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

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