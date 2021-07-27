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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla pandemi toplantısında bir araya geldi

İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla pandemi toplantısında bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla pandemi sürecinde korona virüs tedbirleri ve vaka sayılarının azaltılması, aşılama çalışmaları ve dinamik denetim faaliyetleri toplantısı gerçekleştirdi.
Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, mahalle ve köy muhtarlarına hitap eden Vali Hacıbektaşoğlu, korona virüs (Covid19) pandemisinde, Siirt’in genel durumu, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum, dinamik denetim faaliyetleri, filyasyon çalışmaları ve alınması gereken tedbirler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Salgınla mücadelenin tüm kurumların ve toplumun mücadelesiyle başarıya ulaşacağını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, salgınla mücadelede normalleşme ile birlikte tedbirlere uyulmadığı, tedbirlerin gevşetilmesi ile vaka sayılarının arttığı bireysel tedbirlerin katı bir şekilde uygulanması gerektiğini dile getirdi.
Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyması gerektiğini hatırlatan Vali Hacıbektaşoğlu, “Zorunlu ihtiyaçlar dışında hareket etmemeliyiz, kalabalık ortamlardan uzak durmalı ve sosyal mesafemizi mutlaka korumalıyız. Önümüzdeki ilk on günün kritik bir süredir. Bu virüsü mutlak suretle aşağıya çekmeliyiz. Virüsten korunmak için tedbir ve kurallara sıkı bir şekilde uymamız gerekir. Ayrıca toplumsal bağışıklığımızı kazanmak için de mutlaka aşılarımızı yapmamız gerekir” dedi.
Bizleri salgından kurtaracak ve koruyacak en büyük silahın aşı olduğunu vurgulayan Vali Hacıbektaşoğlu, “Kentte başlatılan aşı seferberliği ile bugün itibariyle aşılama oranının yüzde 41’in üzerine çıktığını, toplumsal bağışıklık oranı olan yüzde 75 hedefine ulaşmak zorundayız. Köylerimizde, mahallelerimizde aşı olmak isteyen tüm vatandaşlarımız için devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiştir. Covid19 salgınıyla mücadelede ve özelikle aşılama çalışmalarında tüm muhtarlarımızın desteğini bekliyoruz” diye konuştu.
Toplantı, muhtarların görüş ve öneri sunmaları ile sona erdi.

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