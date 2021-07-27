Otobüste bayılan kadını, şoför hastaneye ulaştırdı

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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)SİİRT'te toplu taşıma aracında baygınlık geçiren kadın, otobüs şoförü Cengiz Çelik tarafından hastaneye götürüldü.

Siirt Belediyesi bünyesindeki Cengiz Çelik'in kullandığı 56 DA 905 plakalı yolcu otobüsüne binen ismi öğrenilemeyen kadın baygınlık geçirdi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple kadının baygınlık geçirdiğini fark eden yolcular, durumu sürücü Çelik'e bildirdi. Bunun üzerine sürücü Çelik, güzergahı dışına çıkıp kadını Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

Acil serviste tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Merkez Mehmet Yücel DURAK

2021-07-27 18:05:35



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