Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu STK temsilcileri ile pandemi toplantısı gerçekleştirdi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kentteki sivil toplum örgütü temsilcileri ile pandemi toplantısı gerçekleştirdi.

Siirt Belediyesi meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Siirt’in genel durumu, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum, dinamik denetim faaliyetleri, filyasyon çalışmaları ve alınması gereken tedbirler ile ilgili konular görüşüldü. Toplantıda sivil toplum örgütü temsilcilerine hitap eden Vali Hacıbektaşoğlu, salgınla mücadelede herkese çok önemli görevler düştüğünü, tüm kurumlarla ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyon içerisinde çalışılması gerektiğini söyledi. Son bir hafta içinde ciddi bir vaka artışı yaşandığının altını çizen Vali Hacıbektaşoğlu, “Salgını kontrol edemezsek bulaşma etkisi çok daha fazla olacak. Biz tüm tedbirleri alıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ısrarla rica ediyorum, lütfen salgını kontrol altına alabilmemiz için maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım, aşımızı mutlaka olalım. Zorunlu olmadıkça hayatın aktığı kalabalık ortamlardan uzak duralım, alınan tedbir ve kurallara mutlaka uyalım" dedi.

Salgınla mücadelede aşı ve denetim ekiplerinin sayılarının artırıldığını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Vatandaşlarımızı, bu virüsten korumak için ısrarla uyarmak zorundayız. Bu yüzden denetimler arttırıldı. Siirt olarak, toplumsal bağışıklığımızı kazanmak için mutlaka vatandaşlarımızın aşı olmaları gerekiyor. Bizleri salgından kurtaracak ve koruyacak en büyük silah aşıdır. Kentte başlatılan aşı seferberliği ile bugün itibariyle aşılama oranı yüzde 41’in üzerine çıkmış durumda ancak bunu yetersiz görüyoruz. Toplumsal bağışıklık oranı olan yüzde 75 hedefine ulaşmak zorundayız. Aşı olmak isteyen tüm vatandaşlarımız için devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiştir. Covid19 salgınıyla mücadelede ve özelikle aşılama çalışmalarında tüm sivil toplum örgütlerinin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

Toplantı, sivil toplum örgütü temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

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