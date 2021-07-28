Siirt belediyesi HES kodu uygulamasını başlattı

Siirt’te belediye hizmet binasına girecekler için HES kodu uygulaması başlatıldı.
Siirt Belediyesi korona virüs salgını ile mücadele kapsamında belediye hizmet binasına ve tüm eklentilerinde HES kodu ile giriş uygulamasına başlandı. Mesai saatinin başlaması ile birlikte tüm personel ve vatandaşlar mobil uygulama üzerinden HES kodlarını sorgulatarak, giriş yapabilecekleri belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.