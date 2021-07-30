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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Belediyesi’nden KPSS’ye girecek adaylara ücretsiz ulaşım desteği

İHA

Siirt Belediyesi’nden KPSS’ye girecek adaylara ücretsiz ulaşım desteği

Siirt Belediyesi 1 Ağustos 2021 Pazar günü düzenlenecek olan KPSS sınavı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Kent merkezinde sınavın yapıldığı merkezlere, ulaşım ücretsiz sağlanacak. Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması ve adayların sınavlara geç kalmaması için sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelere seferler nakleden Siirt Belediyesi, ayrıca sınava girecek öğrencilere de ulaşımı ücretsiz bir şekilde sağlayacak.
KPSS’ye girecek adaylar, sınav giriş belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinde ücretsiz faydalanabilecek. Covid19 testi pozitif olan adaylar için ayrı sefer düzenlenecek Covid19 test sonucu pozitif olan adaylar için de Belediye Ulaştırma Müdürlüğünce bu adaylar içinde ayrı otobüs seferi düzenlenecektir.
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, adaylara başarılar diledi
Konuya hassasiyetle yaklaşan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "Sınava girecek adaylar için ulaşım konusunda tüm ekip arkadaşlarımız görevlerinin başında olacaklar. Sınav saatleri içerisinde de vatandaşlarımızın gürültü oluşturabilecek olaylardan uzak durmalarını rica ediyorum. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.

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