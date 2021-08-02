Siirt itfaiyesinden Antalya’daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Antalya’da devam eden orman yangınlarını söndürmek için Siirt Belediyesi İtfaiye ekipleri yola çıktı.

Antalya’da devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için tüm Türkiye’den olduğu gibi Siirt’ten de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Siirt’ten 4 itfaiye aracı, 1 iş makinası, 11 personel orman yangınına destek için Antalya’ya hareket etti.

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