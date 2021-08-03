Siirt belediyesi itfaiye ekipleri, Manavgat’ta görev yapmaya başladı

Bodrum'da bir yangın daha!

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için ekiplerini bölgeye sevk eden Siirt belediyesi ekipleri yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın söndürme faaliyetlerine destek için gönderilen 11 personel, 4 araç ve 1 iş makinesinden oluşan itfaiye ekibi, yangına müdahale noktasında da kriz yönetim merkezi koordinasyonunda hareket ederek, itfaiye araçlarına su taşıma, söndürme ve soğutma çalışmalarına katılarak, destek veriyor.

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