Siirt'te parkta bulunan bir kadında uyuşturucu madde ele geçirildi

Bodrum'da bir yangın daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt’te polis ekipleri, durumundan şüphelendiği bir kadının üzerinde yaptığı aramada eroin maddesi ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent merkezi Tınaztepe Mahallesi Emrullah Tren Caddesinde bulunan bir parkta H.G. adlı kadında yapılan aramada tek parça halinde 1.01 gram eroin maddesi ile 2 adet eroin bağımlılarının kullandığı hap ele geçirildi.

Kadın şüpheli polis ekiplerince yapılan kontrollerinin ardından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.