Siirt’te Kur’an kursu öğrencileri ve yöneticileri aşı oldu

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyü Şeyh Müşerref Yatılı Kur’an Kursu öğrencileri ve yöneticileri aşı oldu.

Siirt genelinde İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan aşılama çalışmaları devam ediyor. Daha önce aşı olan Tillo İlçe Müftülüğüne bağlı İsmail Fakirullah Yatılı Kur’an Kursunun ardından, bugünde Pervari İlçe Müftülüğüne bağlı Güleçler Mahallesi Şeyh Müşerref Yatılı Kur’an Kursu öğrenci ve öğreticileri aşı oldu. Pervari Güleçler Köyü Şeyh Müşerref Yatılı Kuran Kursu hocası Muhammed Vefa Özcan tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.