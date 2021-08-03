Siirt emniyetinden yangın bölgesine TOMA'lı destek

Bodrum'da bir yangın daha!

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Antalya’da devam eden orman yangınlarını söndürmek için Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yola çıktı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla 2 Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ve 4 personel görevlendirdi. Antalya’daki afet bölgesine gitmek üzere yola çıkan ekipler, Kriz merkezi koordinesinde devam eden yangının söndürülmesi için çalışacak.

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