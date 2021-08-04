Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri, Manavgat'taki yangına müdahalede bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için ekiplerini bölgeye sevk eden Siirt Belediyesi, yangın söndürme çalışmalarına başladı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın söndürme faaliyetlerine destek için gönderilen 11 personel, 4 araç ve 1 iş makinesinden oluşan itfaiye ekibi, yangına müdahale noktasında da kriz yönetim merkezi koordinasyonunda hareket ederek, itfaiye araçlarına su taşıma, söndürme ile soğutma çalışmalarına katılarak, destek veriyor. Ekipler yangın söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.