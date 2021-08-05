Siirt’teki orman yangını kontrol altına alındı

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Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Palamutlu köyü, Yazıcık mezrası kırsalında çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Yangında 10 hektar alan zarar gördü.

Pervari ilçesine bağlı Palamutlu köyü, Yazıcık mezrası kırsalında çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına başladı. Yerleşim yerlerinden uzak bir alanda çıkan yangında 10 hektarlık alan zarar gördü. Olay ile ilgili olarak Pervari nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda tahkikata başlandığı belirtildi.

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