Siirt polisi uyuşturucuya karşı anneleri bilgilendirdi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince kent genelinde 'En İyi Narkotik Polisi;Anne' projesi kapsamında 172 kişiyi madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirdi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; NarkoAlan uygulamaları kapsamında, kent geneli olmak üzere şok uygulama ve yürüyüş faaliyeti gerçekleştirdi. 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesi kapsamında, kent merkezinde 172 kişiye madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılarak, el broşürü dağıtıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.