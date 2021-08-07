Siirt'te uyuşturucu maddesi ele geçirildi

Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir kişide yapılan aramada 17.45 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent merkezi Sakıp Beyko Caddesi üzerinde E.Ö. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 17.45 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Güvenlik güçleri şahsı gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.