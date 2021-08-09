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Bu ürün en çok Arap ülkeleri tarafından tüketiliyor, kilosu altınla yarışıyor

İHA

Bu ürün en çok Arap ülkeleri tarafından tüketiliyor, kilosu altınla yarışıyor

Siirt'e geçen yıl iç piyasada 300 liraya satılan bıttımın kilogram fiyatının, bu yıl ağaç sayısının az olması nedeni ile daha da yükseleceği belirtildi.
Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Çatılı köyünde bıttım ağaçları budanarak fıstık aşıları yapıldı. Yapılan aşılar nedeniyle bıttım ağaçlarından fıstık elde edildiği için bıttım üretimi yok denecek kadar azaldı. Araştırmacı gazeteci yazar Ayhan Mergen bağ, bahçe sahiplerinin fıstık ağaçlarına yöneldiği için bıttım ağaçlarının azaldığını bu nedenle de fiyatların iki katına çıkacağını belirtti. Mergen, “Geçmiş yıllarda fıstıkçılığın az olduğu yıllarda binlerce bıttım ağacından söz etmek mümkündür. Ancak son 5060 yılda vatandaşlarımızın önemli ölçüde fıstığa yönelmesinden ve bıttım ağaçlarına fıstık aşısı yaparak onları fıstığa dönüştürmesinden dolayı bıttım üretimi azaldı. Dolayısıyla bıttım ağaçlarının sayısı azalınca üretim tüketimi karşılayamaz hale geldi. Ve her geçen yıl bıttım fiyatı neredeyse altın fiyatlarıyla yarışacak kadar yükseliyor. Yeni mahsul toplanmamış, çünkü ekim ayının sonlarında toplanıyor. Geçen yılın fiyatını söyleyeyim bıttımın kilogramı 300 TL’ye kadar yükselmişti. Bu da üretim ile tüketim dengesiyle ilgili bir konudur. Bu senede üretimin az olması rekoltenin az olmasından dolayı fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor” dedi.

"Yabancı tüccarlar ürünleri toplayıp gidiyor"
Mergen, yabancı tüccarların ürünleri toplayıp gittiğini belirterek, “Bıttım Türkiye’nin çeşitli kesimlerinde ve Irak, Küveyt ve ABD’ye ihraç edilmektedir. Her yıl Arap tüccarların Siirt’te geldiğini ve Siirt’ten çok büyük miktarlarda ürün toplayıp götürdüklerini de biliyoruz. Bu nedenle talep çok üretim az olunca bıttım fiyatları altınla yarışır hale geldi. Birkaç yıl öncesine kadar fıstığın daha gerisindeyken bugün fıstığı da katladı. Örnek olarak vermek gerekirse bıttım fiyatları 300 TL’ye kadar yükselmişti. Bu senede üretimin ve rekoltenin az olması nedeniyle fiyatların daha da yükselebileceğini tahmin etmek mümkündür” diye konuştu.

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