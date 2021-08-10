Camilerde yapılan anonslar işe yaradı, aşı olmak için sıraya girdiler

Siirt merkeze bağlı Meydandere köyünde camilerde yapılan anonslar işe yaradı. Köylüler aşı olmak için kuyruk oluşturdu.

Korona virüs ile mücadelede en düşük aşılama oranına sahip iller arasında olan Siirt'te toplumsal bağışıklığın artırılması için başlatılan seferberlik kapsamında sağlık ekipleri halka aşı hizmeti ulaştırmak amacıyla köy köy gezmeye devam ediyor. Meydandere köyünde camide yapılan anonsu duyan vatandaşlar aşı yapmak için uzun kuyruk oluşturdu. Köy muhtarı Necmettin Baykara’nın talebi üzerine köye giden sağlık ekipleri büyük bir ilgi ile karşılaştı. Ekipler, okul bahçesinde kuyrukta bekleyen 200 kişiden sistemde aşı hakkı tanımlanan 160'ına aşı uyguladı. Salgınla mücadele sürecinde köy olarak tedbirlere uyduklarını ve vatandaşların aşılarını olmaları için camiden anonslar yaptıklarını belirten Meydandere Köy Muhtarı Necmettin Baykara, anonsları duyan vatandaşların aşı yapmak için sıraya girmelerine mutlu olduklarını söyledi. Baykara, “Aşı için akşam saatlerinde bütün köye anons yaptık. Aşı olmaları için onların evlerine gittik. Onları ikna ettik. Allah onlardan razı olsun. Maşallah hepsi gelip aşı oluyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Sağlık çalışanları beşinci seferdir köye gelip görevlerini yapıyorlar. Köyümüzde kime diyoruz gel aşını ol gelip aşısını oluyor. Hiçbir sıkıntı çıkarmıyorlar. Herkes gelip aşısını yapıyor” dedi.

Sağlık ekiplerinin köye geleceğini cami anonsundan duyduğunu belirten köy sakinlerinden Ahmet Sezer, ailece aşı olmak için sıraya girdiklerini söyledi. Sezer, “Tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. Yüce Rabbimden başarılar diliyorum. 1 ve 2. doz aşımızı da yaptık. Bu aşı tüm halkımız için yararlı olacaktır. Duyduğumuza göre Siirt’te aşırı derecede vakalar yüksekteymiş inşallah bu aşı ile düzelecektir. Sağlığımıza tamamen kavuşuruz inşallah” diye konuştu.

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