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Siirt’te polis uygulama noktalarında aşı hizmeti verilmeye başlandı

İHA

Siirt’te polis uygulama noktalarında aşı hizmeti verilmeye başlandı

Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında Siirt il genelinde başlatılan aşı seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.
Siirt Valiliği himayelerinde il sağlık müdürlüğü sorumluluk ve koordinasyonunda il merkezi, ilçeler, beldeler, köyler, mezralar ve yaylalar da yaşayan vatandaşların aşılarını yaptırmaları için il sağlık müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ikna timleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aşı çalışmaları kapsamında henüz aşılarını yaptırmayan vatandaşlar için kent merkezi giriş ve çıkışlarında polis uygulama noktalarında da mobil aşı çadırları kurularak, vatandaşlara hizmet verilmeye başlandı.
Kentteki Kilit1 ve Kilit3 polis uygulama noktalarında hizmet veren mobil aşı çadırlarında aşı olan vatandaşlara, görevliler çay ikramında da bulunuyor. Polis uygulama noktalarında kurulan aşı çadırları yoldan geçen sürücülere ve içindeki yolcular ile civar bölgelerde ikamet eden vatandaşlara hızlı ve etkin aşı hizmeti sunuyor.
Çalışmaların kent genelinde devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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