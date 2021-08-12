Siirt’te kadın polisler kapı kapı gezerek anne ve babaları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince kent genelinde ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ Projesi kapsamında broşür dağıtarak 70 kişiyi madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirdi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 'NarkoAlan' uygulamaları kapsamında, kent merkezi Sakarya Mahallesi civarında şok uygulama ve yürüyüş faaliyeti gerçekleştirildi. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında 70 kişiye madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılarak, el broşürü dağıtıldı. Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri göreve başladığı günden beri uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı gösteren İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz’a teşekkür etti.
Uygulamada 58 şahsa GBT sorgulaması da yapıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.