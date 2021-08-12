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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te kedi ve köpekler kimliklendirilip kayıt altına alınacak

İHA

Siirt’te kedi ve köpekler kimliklendirilip kayıt altına alınacak

Kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Bölgesi Veteriner Hekimler Odası arasında protokol imzalandı.
Kedi ve köpeklerim kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili olarak Hayvan Bilgi Sistemi aktif hale getirildi. Sistemle birlikte sahipli köpekler 1 Ocak 2021 tarihi itibarı ile sahipli kedi, köpek ve gelincikler ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kimliklendirilerek kayıt altına alınacak. Sahipli pet hayvanlara çip takılarak kimliklendirilecek ve PETVET sistemi üzerinde kayıtları yapılarak takip edilecek.
Bu kapsamda Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ile Diyarbakır Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Zeki Kanay arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında yetki verilen serbest Veteriner Hekimler ile Siirt Tarım ve Orman İl İlçe Müdürlükleri personellerince kimliklendirme ve kayıt işlemleri yürütülecek. Tüm kedi, köpek ve gelincik sahiplerinin yetki verilen serbest veteriner hekim ya da bağlı bulundukları Siirt Tarım ve Orman İl İlçe Müdürlüklerine hayvanlarının kayıt altına alınması amacı ile başvurmaları gerekiyor. Uygulama ile yeni doğan ev hayvanının sahibi, doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerektiği duyuruldu.

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