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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Hacıbektaşoğlu Tarım ve Ağaç Müzesi alanında incelemelerde bulundu

İHA

Vali Hacıbektaşoğlu Tarım ve Ağaç Müzesi alanında incelemelerde bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yapım inşaatı devam eden Tarım ve Ağaç Müzesi alanında incelemelerde bulundu.
İçinde Tarım Kütüphanesi, Tarım Kafe ve Siirt Kültür Evi bulunan Tarım ve Ağaç Müzesi inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve firma yetkililerinden bilgi aldı. Dicle Kalkınma Ajansı, Siirt İl Özel İdare tarafından finanse edilen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje bölgede bir ilk olacak. Tarım ve Ağaç Müzesinin bölgede bir ilk olduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, bu yatırımın kentin sosyokültürel yaşamına büyük bir değer katacağını söyledi. Tarım ve Ağaç Müzesinin bölgeye de hitap ettiğini kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, ''Tarım ve Ağaç Müzesi ile birlikte Tarım Kütüphanesi, Tarım Kafe ve Siirt Kültür Evinin de içinde yer alacağı Tarım ve Ağaç Müzesi aynı zamanda ilimizin eğitim ve kültür turizmine de önemli katkılar sunacaktır. Siirt Kültür Evi de kentin kadim kültürüne ev sahipliği yapacak, burada çeşitli sergiler, söyleşiler, müzik dinletileri gibi birçok etkinliği de ev sahipliği yapacaktır” dedi.

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