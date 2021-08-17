Siirt polisinden `aşımızı olalım maskemizi atalım´ klibi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT Emniyet Müdürlüğü, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı seferberliğine `aşımızı olalım maskemizi atalım´ klibiyle destek verdi.

Siirt´te koronavirüsle mücadele kapsamında denetimler sürerken, başlatılan aşı seferberliğine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden de destek geldi. Aşılama oranının son verilere göre yüzde 59.8 olduğu kentte `Aşımızı olalım maskeleri atalım´ klibiyle vatandaşlara aşı çağrısı yapıldı. Koronavirüsle mücadelede aşının önemine değinilen klip, sosyal medyada da birçok beğeni aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK

2021-08-17 21:27:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.