Siirt'te polis otosundan anonsla aşıya davet

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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinca polis otolarında anonslar yapılarak halk aşı olmaya davet edildi.

Siirt´te aşılama oranını artırmak için sağlık ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahada çalışma yapmaya başladı. Kent merkezini gezen ekipler, polis otolarından anonslar yaparak halkı aşı olmaya davet etti. Anonslarda, "Değerli mahalle sakinleri, İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerince aşılama çalışması yapılacaktır. Aşı olmamışsanız sizleri aşı olmaya davet ediyoruz" denildi.

DHA-Genel Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK

2021-08-19 19:57:22



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