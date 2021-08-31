Siirt’te uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt’te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama ve kullanma suçlarının önlenmesi maksadıyla yapılan çalışmalar neticesinde; bir şüphelinin uyuşturucu madde kullanan şahıslara toz esrar maddesi ve uyuşturucu hap satışı yaptığı bilgisi alınmış olup, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince elde edilen bilgiler neticesinde; Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile icra edilen operasyonda şüpheli bir şahıs, 7 paket halinde satışa hazır toplam 65 gram toz esrar maddesi ve 7 adet uyuşturucu hap ile birlikte suçüstü yakalanarak, gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor” denildi.

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