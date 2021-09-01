Siirt’te 100 kilogram eroin ele geçirildi

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 kilogram eroin ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ve Şirvan üzerinden İstanbul'a, oradan da yurt dışına yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapan organizasyonun deşifresi için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 ay süren çalışma sonucu tespit edilen T.S., K.Y., S.Y., A.M. ve Ö.K.'nin suç unsurlarıyla yakalanması için operasyon düzenlendi. Siirt’in Şirvan ilçe yolunda durdurulan şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 100 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şahsın işlemleri ve organizasyonun tüm yönleriyle çözülmesi için çalışmalar sürüyor.

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