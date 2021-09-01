Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, yatırım ve projeleri hızlandırma talimatı verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, yatırım ve projeleri hızlandırma talimatı verdi

İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, yatırım ve projeleri hızlandırma talimatı verdi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu kentte yürütülen yatırım ve projeleri inceleyerek, sahada denetimlerde bulundu.
Siirt Belediyesi tarafından kentte yapılan alt ve üst yapı yatırımları, asfalt çalışmaları ve Semt Pazarlarını yerinde inceleyerek, denetleyen Vali Hacıbektaşoğlu, belediye yetkililerden bilgi aldı. Barış Mahallesinden, Kooperatif Mahallesine kadar atık suda önemli bir atılım gerçekleştirildiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, 2 bin 200 metre boyunda 800 milimetre çapında inşa edilen yeni hatta gerçekleştirilen altyapı sonrası bozulan yolların bitümlü sıcak asfalt ile kaplandığını ve yolların konforlu hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Kooperatif Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesinde yapım inşaatları devam eden Semt Pazar alanlarını tek tek gezerek çalışmaları yerinde denetledi.
Vali Hacıbektaşoğlu, yüklenici firma ve belediye yetkililerine çalışmaların biran önce tamamlanması talimatını verdi. Denetimlerine Hz. Fakirullah Caddesinde yapılan rehabilitasyon çalışmalarını inceleyerek sürdüren Vali Hacıbektaşoğlu, yüklenici firma ve belediye yetkililerinden bilgi aldı. Cadde boyunca esnaf ve vatandaşlarla görüşen Vali Hacıbektaşoğlu, esnaf ve vatandaşların sorun, talep ve şikayetlerini dinledi. Kentin sosyal, kültür ve sanat yaşamına renk katacak olan caddenin yapım inşasının devam ettiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, firma ve belediye yetkililerine inşaat çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi. Esnaf ve vatandaşların görüşlerinin kendileri için değerli olduğunu kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, Güres Caddesi rehabilitasyon çalışmalarının belirlenen tarihe kadar biteceğini belirterek, inşaat sürecinde esnaf ve vatandaşlara ve çevreye verdikleri rahatsızlıktan dolayı anlayış ve sabır beklediklerini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Caddemiz bittiği zaman Türkiye’nin en iyi modern caddelerinden biri olacaktır” dedi.
Vali Hacıbektaşoğlu’nun denetim ve inceleme programında, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül, Fen İşleri Müdürü Özcan Balık, Siski Müdürü Mehmet Şen ve diğer belediye çalışanları da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt’te 100 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt’te 100 kilogram eroin ele geçirildi
Siirt’te uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt’te uyuşturucu madde ele geçirildi
Siirt’te hırsızlık operasyonu 1 ton 300 kilogram çay ile 47 bin TL para sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Siirt’te hırsızlık operasyonu 1 ton 300 kilogram çay ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.