Siirt´teki kazalar mobese kameralarına yansıdı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen kazaların mobese görüntülerini paylaştı.
İl Emniyet Müdürlüğü, mobese kameralarına yansıyan kazaların görüntüleri paylaştı. Kazaların büyük bölümünün sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü. Yetkililer, vatandaşların trafik kurallarına uymasıyla kazaların önüne geçilebileceğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Siirt / Merkez M. Yücel DURAK / SİİRT/ DHA
2021-09-02 14:22:44
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