Siirt’teki kazalar KGYS kameralarına yansıdı

Siirt’teki kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen kazaların görüntülerini paylaştı. Kazaların büyük bölümünün sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığı görülürken, yetkililer, vatandaşların trafik kurallarına uymasıyla kazaların önüne geçilebileceğini ifade etti.
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