Siirt'te piyasa değeri 37 bin lira olan kaçak cep telefonu ele geçirildi

Siirt'te bir iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 37 bin lira olan gümrük kaçağı cep telefonu ile şarj aleti ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 8 adet cep telefonu, 38 adet şarj başlığı, 34 adet şarj kablosuna el konulmuştur. Konuyla ilgili bir şüpheli yakalanmış olup, adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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