Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, ilk ders zilini çaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, ilk ders zilini çaldı

İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, ilk ders zilini çaldı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, ilk ders zilini çaldı. Öğrencilerin heyecanına ortak oldu.
Siirt merkez Mevlana İlkokulunu ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte ilk ders zilini çaldı. 20212022 yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerin heyecanlarına ortak olan Vali Hacıbektaşoğlu, sınıfları gezerek, öğrencilere yeni dönemde maske, mesafe ve temizlik konusuna uymalarını istedi. Vali Hacıbektaşoğlu, “Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri için toplum olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyum noktasında gerekli hassasiyeti öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve bizler hep birlikte göstermeye devam etmeliyiz” dedi.
Sınıflardaki öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Okulun idaresi ve öğretmenleri ile de bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, öğretmenlerin sorun, talep ve önerilerini dinledi. Vali Hacıbektaşoğlu’nun ziyaret programına, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, şube müdürleri de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te 150 polisin katılımıyla güven ve huzur uygulaması
YEREL HABERLER Siirt'te 150 polisin katılımıyla güven ve huzur ...
Siirt’te polisten kaçan 4 kişide uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt’te polisten kaçan 4 kişide uyuşturucu ele ...
Siirt’te saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Siirt’te saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.