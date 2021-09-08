Hayvan otlatırken kaybolan İsmet bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/PERVARİ (Siirt), (DHA)SİİRT'in Pervari ilçesinde hayvan otlatırken kaybolan 14 yaşındaki İsmet Işık, ekiplerin çalışmaları sonucu bulundu.

Pervari ilçesine bağlı Ekindüzü köyünde yaşayan İsmet Işık, küçükbaş hayvanlarını otlatmak için çıktığı meradan dönmeyince köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleriyle UMKE, dün öğle saatleri Işık'ı bulmak için çalışma başlattı. Işık, saat 21.30 sıralarında köye 1,5 kilometre uzaklıktaki kayalıklarda yorgun vaziyette bulundu. Işık, sağlık kontrolünden sonra ailesine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Siirt / Pervari Turan KOYUNCU/Mehmet Yücel DURAK

2021-09-08 10:17:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.