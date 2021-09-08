Hayvan otlatırken kaybolan İsmet bulundu

Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/PERVARİ (Siirt), (DHA)SİİRT'in Pervari ilçesinde hayvan otlatırken kaybolan 14 yaşındaki İsmet Işık, ekiplerin çalışmaları sonucu bulundu.
Pervari ilçesine bağlı Ekindüzü köyünde yaşayan İsmet Işık, küçükbaş hayvanlarını otlatmak için çıktığı meradan dönmeyince köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleriyle UMKE, dün öğle saatleri Işık'ı bulmak için çalışma başlattı. Işık, saat 21.30 sıralarında köye 1,5 kilometre uzaklıktaki kayalıklarda yorgun vaziyette bulundu. Işık, sağlık kontrolünden sonra ailesine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Siirt / Pervari Turan KOYUNCU/Mehmet Yücel DURAK
2021-09-08 10:17:56
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