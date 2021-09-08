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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu kent merkezinde devam eden çalışmaları denetledi

İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu kent merkezinde devam eden çalışmaları denetledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi tarafından yapım inşaatı hızla devam eden Hz. Fakirullah Caddesi iyileştirme çalışmalarını inceleyerek, denetimlerde bulundu.
Kentin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına değer katacak ve aynı zamanda şehre yeni bir estetik görünüm kazandıracak olan cadde de devam eden alt yapı ve yenileme çalışmalarını inceleyen Vali Hacıbektaşoğlu, firma ve belediye yetkililerinden bilgi aldı. Cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşlarla görüşerek, sorun, talep ve şikayetlerini dinledi.
Hz. Fakirullah Caddesinde yapılan iyileştirme çalışmaları ile ilgili esnaf ve vatandaşları bilgilendiren ve görüşlerini alan Vali Hacıbektaşoğlu, “Esnafımızın ve vatandaşlarımızın gösterdikleri sabır ve hoşgörüden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Kente yakışır bu projenin hizmete girmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Caddenin biran önce tamamlanması için çalışmaları hızlandırdık, inşallah caddemizi en kısa sürede tamamlayarak, kadirşinas Siirtli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Caddemiz bittiği zaman Türkiye’nin en iyi modern örnek caddelerinden biri olacaktır” dedi.
Vali Hacıbektaşoğlu’nun inceleme programında, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül, Fen İşleri Müdürü Özcan Balık ve diğer belediye yetkilileri de hazır bulundu.

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