Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi Ülkü Mahallesi 707. Sokakta bulunan metruk binada şüpheli bir şahıs tespit edildi. Şüpheli M.C.E. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 6 fişek eroin maddesi ile 4 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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