Aynı minibüsten 2 kere çay çalan şahıs tutuklandı

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Siirt'te aynı minibüsten iki farklı tarihte çay çaldığı güvenlik kamerası kaydından tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde iki farklı tarihte aynı minibüsten 35 kilogram çay çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden F.A. olduğunu belirlediği hırsızlık zanlısını düzenlenen operasyonla yakaladı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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