Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, “Millet bahçesi, yüzde 80 yeşil alanı ile yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, “Millet bahçesi, yüzde 80 yeşil alanı ile yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak”

İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, “Millet bahçesi, yüzde 80 yeşil alanı ile yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak”

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kentte yapımı süren yatırım ve projeleri yerinde incelemeye devam ediyor.
Kentte devam eden yatırımları gezerek, yerinde inceleyen Vali Hacıbektaşoğlu, bugün de Siirt’in vizyon projeleri arasında yer alan ve yapımı hızla devam eden Millet Bahçesindeki çalışmaları inceledi. Vali Hacıbektaşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca finanse edilen eski Siirt Devlet Hastanesine ait 26 dönüm arsa üzerinde yapımı devam eden Millet Bahçesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma ve Özel İdare yetkililerinden bilgi aldı. Millet Bahçesindeki çalışmaların her aşamasını takip ettiklerini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “İnşallah Siirtli hemşerilerimize yakışır bu değerli projeyi en kısa süre içerisinde hizmetlerine sunacağız. Kentin sosyo kültürel yaşamına büyük bir değer kazandıracak olan Millet Bahçesi inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. İnşaatta zemindeki işlemlerin tamamlandığını ve üst yapı çalışmaları sürüyor. Projenin Ekim ayı sonunda tamamlanmasını hedefliyoruz. Yüzde 80’ni yeşil alana sahip Millet Bahçesi modern peyzajıyla kentte yeni bir soluk getirecek. İçinde, koşu parkuru, çocuk oyun alanları, kitap okuma alanı, mescit, kafeterya, kamelyalar, oturma bankları ve yeşil alanları ile yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak” dedi.
Vali Hacıbekrtaşoğlu’na, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül ve diğer yetkililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt’te hayvan giriş-çıkışları yasaklandı
YEREL HABERLER Siirt’te hayvan giriş-çıkışları yasaklandı
Aynı minibüsten 2 kere çay çalan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Aynı minibüsten 2 kere çay çalan şahıs tutuklandı
Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu kent merkezinde devam eden çalışmaları denetledi
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu kent merkezinde devam ...
Hayvan otlatırken kaybolan İsmet bulundu
YEREL HABERLER Hayvan otlatırken kaybolan İsmet bulundu
Siirt’te merada kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Siirt’te merada kaybolan çoban için arama çalışması ...
Köylüler dededen kalma geleneği devam ettiriyor, gençlerin geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Köylüler dededen kalma geleneği devam ettiriyor, ...
Siirt Belediyesi öğrenciler için stant kurdu
YEREL HABERLER Siirt Belediyesi öğrenciler için stant kurdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.