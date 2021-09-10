Siirt’te kolunu fıstık işleme makinesine kaptıran adam kurtarıldı

Siirt’te fıstık işleme tesisinde çalıştığı esnada kolunu makineye kaptıran adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Doğan Mahallesi Abdurahman Kavak Caddesindeki bir fıstık işleme tesisinde meydana geldi. 62 yaşındaki Hamza Çiçek tesiste çalıştığı esnada kolunu makineye kaptırdı. Çalışanların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve 122 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekipler Çiçek’in kolunu makineden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler özel ekipmanları ile makineye keserek Çiçek’i yaralı olarak kurtardı. Çiçek 112 acil servis ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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