Sağlık Bakanlığı yeni doğan bebek için uçak kaldırdı Siirt’te hasta bebek ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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Siirt’te kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen 5 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul’a götürüldü.

6 Eylül’de Siirt’te dünyaya gelen, henüz ismi konulmayan bebeğin kalp rahatsızlığının olduğu belirlendi. Tetkikler sonucu hipoplastik sol kalp sendromu (kalbin sol yarısının gelişmemiş olması) teşhisi konulan bebeğin İstanbul’a sevki uygun görüldü. Bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.

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