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Siirt’te kırsal kesimdeki vatandaşlar, e-devlet şifresi olmadığı için aşı olamıyorlar Kadınların erkeklere oranla aşı oranı daha düşük

İHA

Siirt’te kırsal kesimdeki vatandaşlar, e-devlet şifresi olmadığı için aşı olamıyorlar Kadınların erkeklere oranla aşı oranı daha düşük

Ülke genelinde aşılamanın en düşük olduğu iller arasında bulunan Siirt'te, kırsal kesimde vatandaşların edevlet şifreleri olmadığı için aşı yapamadıkları belirtildi. Kadınların erkeklere oranla aşılama yüzdesinin daha düşük olduğu öğrenildi.
Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, 12 yaş üstündeki çocukların aşı olmaları için veli onayının olması gerektiğini, velilerin edevlet şifresinin olmaması nedeniyle aşı olamadıklarını söyledi. Ömür, “201212022 eğitim öğretim yılının ülkemize evlatlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ülkede 12 yaş üzeri çocuklarımıza evlatlarımıza aşılar tanımlandı. Hedef nüfusumuzun içine katıldı. Bizlerin özellikle kırsal kesimde yaşayan ailelerin bir konuda eksikliğini biliyoruz. 12 yaş üstündeki çocuklarımıza aşı yapabilmemiz için veli onayı gerekiyor. Veli onayı da edevlet enabız üzerinden şifre alarak yapmaktalar. Maalesef kırsal kesimde merkezde bile çoğu vatandaşımızın edevlet şifresi bulunmamakta. En kısa zamanda postanelere uğrayarak edevlet şifrelerini almalarında fayda var. Bizler bu eğitimöğretim sezonunda öğretmenlerimizden milli eğitim camiasından ciddi anlamda destek bekliyoruz çünkü halka ulaşmanın en kısa yollarından biri öğretmen veli ilişkileri öğretmenlerimizin bu konuda tüm velileri aydınlatmasını çocuklarının ve kendilerinin aşılanması konusunda destekte bulunmalarını istirham ediyorum” dedi.

Kadınlarda aşılama oranı erkeklere oranla daha düşük
Ömür, Siirt'te kadınların aşılama oranının erkeklere oranla daha düşük olduğunu belirterek şöyle devam etti:
“İlimizde maalesef kadın erkek nüfusuna baktığımızda erkeklerimizin yüzde 55 kadınlarımız yüzde 45 oranında aşılandıklarını görmekteyiz. Bu da kadınlarımızı ihmal ediyor gibi bir anlam çıkıyor. Lütfen bütün kadınlarımızın aşı olması için hepimizin destek vermesini istirham ediyorum”.

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