Siirt'te ikna edilen PKK'lı terörist teslim oldu

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)SİİRT'te güvenlik güçlerinin ikna ettiği bir terörist teslim oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, terör örgütü üyelerinin teslim olmalarını sağlamaya yönelik yürütülen ikna çalışmalarında PKK/KCK terör örgütüne üye bir terörist Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'na gelerek teslim oldu. Gözaltına teröristin 2008'de terör örgütüne katıldığı ve kırsal alanda faaliyet yürüttüğü belirlendi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla teröristin adli işlemlerine başlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK
2021-09-14 11:51:26
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