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Siirt'te, ülke ekonomisine 10 milyar lira gelir sağlayan fıstık hasadı sona erdi

İHA

Siirt'te, ülke ekonomisine 10 milyar lira gelir sağlayan fıstık hasadı sona erdi

Siirt’in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve ülke ekonomisine yılda 10 milyar lira gelir sağlayan Siirt fıstığında hasat sona erdi.
Siirt'te fıstık hasadının sona ermesi nedeniyle çiftçiler ürünlerini fıstık depolarına taşımaya başladı. Fıstık üreticisi Ömer Koyuncu, bağlarda sabahın erken saatlerinde başlayan fıstık toplama işlemlerinin akşam saatlerine kadar sürdüğünü, çuvallara doldurulan fıstıkların daha sonra işlenmek üzere tesislere bıraktıklarını söyledi. Koyuncu, "Fıstık hasadına başladık. Son hasatlar diyebiliriz. Bu sene yağış olmadığı için bazı yerlerde fıstıklar yandı. Ondan dolayı biraz üzgünüz. Bu da Allah’tan gelen bir şey. İnşallah fiyatlara yansımaz" dedi.
Siirt fıstığının il ve ülke ekonomisine büyük katkısı olduğunu belirten çiftçi Bekir Akbey ise Siirt'te hayırlısıyla hasadın bittiğini, bazı üreticilerin fıstıklarını depolara taşırken, bazı üreticilerin ise fıstıkları yaş olarak tüccarlara sattığını söyledi. Akbey, "Topladığımız fıstıkların bağ sürümünden toplanmasına ve satışına kadar olan süreçte birçok insan birçok kişi ekmek kazanmaktadır. Bunlar 10 ile 15 kalem arasında değişebiliyor. Budanmasından toplanmasına satışından kavrulmasına ve bütün girdileri ile çıktılarıyla hem iç piyasada hem ülke genelindeki piyasayı önemli ölçüde olumlu katkı sağlıyor. Hem ihracatta hem de yurt içi piyasasında” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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