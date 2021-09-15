Siirt'te üzerinde uyuşturucu tespit edilen 1 kişi yakalandı

Siirt'te üzerinde uyuşturucu tespit edilen 1 şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Siirt’in Kurtalan ilçesinde durumundan şüphelenerek durdurulan 35 yaşındaki F.Ö. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada ağırlığı 16 gram gelen kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
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