Siirt'te üzerinde uyuşturucu tespit edilen 1 kişi yakalandı

İngiltere'nin vaka sayılarına göre iki planı var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt'te üzerinde uyuşturucu tespit edilen 1 şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Siirt’in Kurtalan ilçesinde durumundan şüphelenerek durdurulan 35 yaşındaki F.Ö. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada ağırlığı 16 gram gelen kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.