Duruşmaya katılmaya çalışan sahte avukat polisin dikkati sayesinde yakalandı

Siirt'te daha önce avukat olduğunu iddia ederek dolandırıcılık suçuna karışan şahıs, elinde avukat cübbesi ile bir duruşmaya katılmaya çalıştığı sırada kendisini tanıyan polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel asayişe müessir fiillerin önlenmesi, aydınlatılması, muhtemel şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 16 Eylül tarihinde Siirt Adliyesi'nde Musa Orhan ve İpek Er davasıyla ilgili duruşma sürdüğü sırada daha önceden ile gelerek avukat olduğu iddiası ile dolandırıcılık suçuna karışan A.B. isimli şahıs elinde avukat cübbesi ile görülerek görevliler tarafından tanındı. Yapılan kontrolde şahsın avukat olmadığı halde sahte isim kullanarak Siirt Adliyesi'nde çeşitli mahkemelerde usulsüz iş ve işlemler yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan A.B.'nin yapılan üst aramasında adliyede gerçekleştirdiği iş ve işlemlere ilişkin olan ve geçersiz olduğu değerlendirilen belgelere el koyuldu.

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