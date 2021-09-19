Siirt’te 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Türkiye Büyük Millet Meclisince 'Gazilik' unvanı verilmesi nedeniyle kutlanan ‘Gaziler Günü’ nedeniyle Siirt’te çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gaziler Günü nedeniyle Siirt Valiliğince hazırlanan anma programı çerçevesinde; ilk tören Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtında yapıldı. Tören, Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden şehit ve gazilerin anısına saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile başladı. Gaziler ve valilik adına 3. Komando Tugay Komutanlığında görevli Yüzbaşı Didem Gümüş ve Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni Emirhan Yılmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Gaziler günü kutlama programı çerçevesinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki il protokolü daha sonra Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyon Başkanlığını ziyaret etti. Federasyon Başkanı Abdulbaki Olgaç’tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, federasyon yetkilileri ve gazilerle bir süre sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Gaziler gününü kutlayan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, “Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınları milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetlerdir. Devletimiz, tüm imkanlarıyla şehit ve gazi ailelerimizin yanındadır. Yanlarında olmaya devam edecektir” dedi.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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